La star italienne de Nice, Mario Balotelli, qui avait failli être transféré à Marseille cet été, est titulaire pour affronter l'OM, contre qui il a souvent brillé, dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

L'Italien a souvent marqué contre le voisin phocéen (5 buts en quatre matches), même lorsqu'il est en petite forme, comme en ce moment. Il avait entamé sa carrière niçoise par un doublé fracassant contre l'OM, il y a deux ans (3-2), pour son tout premier match avec les "Aiglons". Il a perdu ses trois autres matches faca à l'OM, mais a marqué un but à chaque fois.

Ce n'est que le troisième match de la saison de l'attaquant italien de 28 ans, titulaire contre Lyon le 31 août et Montpellier le 22 septembre, et entré en jeu contre le PSG le 29 septembre. Il n'a toujours pas marqué.

En face, Marseille est privé de son meilleur réalisateur Florian Thauvin, auteur de 7 buts en 9 matches de L1 mais forfait en raison d'un talon douloureux. L'international français est remplacé dans le 11 de départ par la recrue serbe Nemanja Radonjic.

En pointe, c'est l'ancien Niçois Valère Germain que l'entraîneur Rudi Garcia a décidé de titulariser. Cet été, l'OM avait tenté pendant plusieurs mois de faire signer Balotelli, sans que le transfert ne se concrétise in fine.

Les équipes

Nice: Benitez - Hérelle, Dante (cap.), M. Sarr - Atal, Tameze, Cyprien , Boscagli - Saint-Maximin, Balotelli, Maolida

Marseille: Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Amavi - Strootman, Lopez, Sanson - Radonjic, Germain, Payet (cap.)

