Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Lyon a longtemps cru à l'exploit mais a dû se contenter d'un nul sur le terrain d'Hoffenheim (3-3), mardi, lors de la 3e journée de la Ligue des champions, qui a également vu le Real et Benzema se défaire péniblement de Plzen (2-1).

. groupe E: Mazraoui soulage l'Ajax

Le Bayern Munich a longtemps buté sur l'AEK Athènes avant de faire sauter le verrou grec en deux minutes, après l'heure de jeu, par Javi Martinez (61e) puis Robert Lewandowski (63e). Arrivé malade en Grèce, après un mois tumultueux, le géant bavarois, aussi dominateur que maladroit, ne s'est pas vraiment rassuré. Mais, au moins, il a enchaîné une deuxième victoire de rang et maintenu la pression sur le leader néerlandais.

Car, dans l'autre rencontre de la soirée, l'Ajax a dominé Benfica (1-0), grâce à un but de Mazraoui dans les arrêts de jeu (90e+2), qui offre aux Lanciers la tête de la poule, à égalité avec les Allemands.

. groupe F: Joelinton gâche la fête lyonnaise

Lyon pensait avoir fait le plus dur mais Joelinton a jailli à la 92e minute pour égaliser pour Hoffenheim (3-3) et priver l'OL d'un deuxième succès en Ligue des champions, synonyme de première place dans la poule F.

Résultat, c'est Manchester City, qui n'a fait qu'une bouchée du Shakhtar Donetsk (3-0), qui reste leader, avec un point d'avance sur les Français.

. groupe G: merci Benzema!

Le Real s'en contentera. En crise, les Merengues ont décroché leur premier succès depuis un mois. Mais que ce fut compliqué face aux modestes Tchèques de Plzen (2-1). Karim Benzema (11e) et Marcelo (55e) ont un peu soulagé leur entraîneur, Julen Lopetegui, et le club madrilène conserve la tête de sa poule, devançant à la différence de but l'AS Rome.

Les Giallorossi, eux, n'ont pas fait de détails et dominé le CSKA Moscou (3-0) grâce notamment à un doublé d'Edin Dzeko (30e, 43e).

. groupe H: Dybala efface Cristiano Ronaldo

On attendait Cristiano Ronaldo ou José Mourinho, on a eu Paulo Dybala. Le duel entre le Portugais de la Juventus et celui de Manchester United (1-0) a tourné à l'avantage du premier, qui poursuit son sans faute grâce à un but de Paulo Dybala.

Les Young Boys, eux, peuvent remercier Guillaume Hoarau. L'ancien Parisien, sur penalty, a répondu à l'ex-Marseillais Michy Batshuayi pour permettre au club bernois de décrocher le nul à domicile face à Valence (1-1).



Par Philippe ALFROY - © 2018 AFP