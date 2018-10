Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

5, 28, 62, 65, 70 et encore 5: cet unique ticket gagnant a remporté le jackpot record de la loterie américaine d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, le plus gros pactole jamais gagné aux Etats-Unis et dans le monde, ont annoncé mercredi les responsables de Mega Millions.

