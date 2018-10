Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le gouvernement argentin est parvenu jeudi à faire adopter en première lecture un budget d'austérité pour 2019 avec un objectif de déficit budgétaire zéro, conformément à l'accord conclu avec le FMI. Jeudi à l'aube, après 18 heures de débats et des incidents entre manifestants et police devant le Parlement, le projet de loi a été adopté par 138 députés, contre 103 et 8 abstentions. Le texte doit encore être soumis au vote des sénateurs, probablement au cours de la première quinzaine de novembre. "Nous sommes face à une crise et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le malaise social et la récession nous obligent à voter cette loi aujourd'hui", a déclaré Mario Negri, chef de file des députés de la coalition gouvernementale Cambiemos (Changeons).

