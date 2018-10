Le nombre de chômeurs a de nouveau légèrement augmenté au 3e trimestre (+16.400, +0,4%) pour s'établir à 3,718 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail.

Le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, a lui aussi augmenté de 0,4% (+22.300) à 5,963 millions. Au deuxième trimestre, ces deux chiffres avaient déjà augmenté de 0,2%. Sur un an, le nombre de chômeurs (catégorie A) reste en baisse de 1%, mais le nombre de demandeurs d'emploi (A-B-C) inscrits à Pôle emploi a augmenté de 0,7%.

En métropole, la hausse concerne toutes les catégories d'âge. La plus forte touche les chômeurs de 50 ans et plus (+0,6% sur le trimestre et +0,2% sur un an). Chez les moins de 25 ans, la hausse est de 0,3% mais la tendance sur un an reste à la baisse (-1%).

Comme au trimestre précédent, le chômage de longue durée a plus fortement augmenté: en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, 2,811 millions étaient inscrits depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse de 1,1% sur le trimestre et de 6,4% sur un an. Parmi les demandeurs d'emploi ayant travaillé, ceux ayant exercé une activité courte (catégorie B, moins de 78 heures par mois) sont en nette hausse de 2,1% (+2,7% sur un an) alors que ceux en activité longue (catégorie C) ont diminué de 0,8% (+4,1% sur un an).

Si le nombre moyen d'entrées à Pôle emploi a diminué en catégories A, B, C de 0,7%, le nombre de sorties des listes de l'opérateur public a encore plus fortement baissé (-2,5%).

En métropole, le nombre de chômeurs a diminué dans quatre régions et augmenté dans neuf autres (entre -1,6% en Corse et +1,8% en Centre-Val-de-Loire). Outremer, les chiffres varient entre -0,7% en Martinique et +1,9% en Guyane.



AFP