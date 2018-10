Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Sans leur meilleur buteur François Kamano, les Bordelais ont enchaîné une troisième défaite d'affilée en Ligue Europa en perdant 2-1 sur le terrain du Zénit Saint-Pétersbourg, lors de la 3e journée, alors qu'Arsenal a gagné chez le Sporting Portugal.

Rennes et Marseille jouent dans la soirée.

Avec zéro point, les Girondins sont derniers de leur groupe et compromettent sérieusement leurs chances de qualification. Invaincu, le Zénit (7 pts) est premier devant le Slavia Prague (6 pts), vainqueur 1-0 du FC Copenhague (4 pts), 3e.

Les Girondins confirment qu'ils ne savent pas voyager. Ils n'avaient gagné que deux fois à l'extérieur cette saison, à Guingamp (3-1) en championnat et face aux Ukrainiens de Marioupol (3-1) lors des qualifications en Ligue Europa.

Ils confirment aussi que leur campagne européenne est un calvaire: ils avaient perdu leurs deux premiers matches, contre le Slavia Prague (1-0) puis Copenhague à domicile (2-1) et ont donc encaissé un troisième revers face à des solides leaders du championnat de Russie.

A l'expérience, les Russes, habitués des Coupes d'Europe, ont fini par achever les Bordelais, qui avaient pourtant ouvert le score par Jimmy Briand, qui reprenait d'une tête plongeante un centre de Karamoh côté gauche (26e). Artem Dzyuba se chargeait d'égaliser pour les Russes (41), là encore sur une tête et un centre de la gauche.

En deuxième période, le penalty manqué par Dzyuba permettait à Bordeaux d'y croire encore. Mais dans les derniers instants, Daler Kuzyaev, bien servi par Dzyuba (85e) délivrait le stade du Zénit, construit pour le Mondial russe.

Dans les autres groupes, Arsenal a signé une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues avec un succès 1-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Grâce au but de Danny Welbeck (78), les Gunners d'Unai Emery se positionnent, logiquement, en tête de leur groupe avec 9 points, devant le Sporting (6 points).

L'AC Milan a lui concédé une défaite 2-1 à domicile contre le Betis Séville. Antonio Sanabria a ouvert le score pour les Andalous (30), avant que l'ancien parisien Giovanni Lo Celso (54) ne double la mise. Patrick Cutrone redonnait l'espoir aux Italiens dans les dernières minutes (83), mais le Betis a bien tenu et prend la tête du groupe avec 7 points. Milan est à une longueur et en compte deux d'avance sur l'Olympiakos.

A 21h, Marseille essaiera de gagner son premier match européen face à la Lazio Rome au Vélodrome. Le Stade Rennais, deuxième, affronte quant à lui le Dynamo Kiev à domicile.



