Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le défenseur international français de Monaco, Djibril Sidibé, victime d'une élongation à la hanche contre Bruges mercredi en Ligue des champions, a été annoncé, vendredi soir, forfait pour la réception de Dijon samedi, par le club de la Principauté.

"Djibril Sidibé souffre d'une élongation d'un muscle de la hanche gauche survenue lors du match à Bruges", indique le communiqué du club monégasque, qui précise également que l'autre défenseur latéral droit, Almamy Touré, est "excusé pour raisons personnelles".

Ces absences s'ajoutent à celles de Subasic, Raggi, N'Doram, Lopes, Falcao, Jovetic, Pellegri et Geubbels.

En revanche, annoncé blessé jeudi dans le communiqué médical, le gardien de but suisse Diego Benaglio a été retiré de la liste des joueurs forfait et pourrait éventuellement débuter la rencontre face à Dijon samedi.

Samedi soir, Monaco, relégable avec 6 points au classement, reçoit, pour le compte de la 11e journée de L1, Dijon, 10 points au classement.



