Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Thierry Henry et Monaco ont fait match nul 2 à 2 devant Dijon pour la première à domicile du nouvel entraîneur, samedi, au Stade Louis II, lors de la 11e journée de Ligue 1.

Henrichs a ouvert la marque (29e) et c'est Glik (78e) qui a arraché le match nul pour l'ASM après les deux buts dijonnais signés Alphonse (34e) et Abeid (57).

Monaco reste 19e et avant-dernier avec sept points, comme le dernier Guingamp (1-1 devant Strasbourg).

Résultats de la 11e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nîmes - Saint-Etienne 1 - 1

samedi

Angers - Lyon 1 - 2

Toulouse - Montpellier 0 - 3

Lille - Caen 1 - 0

Monaco - Dijon 2 - 2

Amiens - Nantes 1 - 2

Guingamp - Strasbourg 1 - 1

dimanche

(15h00) Rennes - Reims

(17h00) Bordeaux - Nice

(21h00) Marseille - Paris SG



