Donald Trump a dénoncé samedi la "haine" aux Etats-Unis après la fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où un tireur a tué plusieurs personnes avant de se rendre.

"C'est franchement une chose terrible, terrible ce qu'il se passe avec la haine dans notre pays et partout dans le monde", a déclaré le président américain, avant d'ajouter: "Et quelque chose doit être fait".

Le bilan sera "plus dévastateur" que prévu initialement, a-t-il également averti avant de s'envoler pour une rencontre avec des agriculteurs dans l'Indiana.

Les médias américains évoquent au moins quatre morts et plusieurs blessés dans cette fusillade à l'intérieur de la synagogue "Tree of Life" (Arbre de vie) où des fidèles étaient rassemblés pour l'office de chabbat du samedi matin.

Le président américain a également souhaité renforcer la législation sur la peine de mort. "Quand des gens font ce genre de chose, ils devraient se voir infliger la peine capitale", a-t-il dit.

Interrogé sur la violence par armes à feu dans un pays régulièrement endeuillé par les fusillades, M. Trump a estimé qu'un garde armé aurait pu stopper le tireur.

"C'est un exemple où s'il y avait eu un garde armé à l'intérieur, ils auraient peut-être pu être en mesure de l'arrêter immédiatement", a-t-il dit.



