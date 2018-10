Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Au moins la défaite est évitée: Monaco et son nouvel entraîneur Thierry Henry ont sauvé le match nul à domicile contre Dijon (2-2) samedi lors de la 11e journée, qui a vu Lyon s'en sortir sans briller à Angers (2-1) pour se placer au pied du podium.

La rencontre la plus attendue de ce week-end de Ligue 1 aura lieu dimanche soir (21h00) avec le clasico OM-PSG au Vélodrome.

. Henry patientera

A Monaco, le déclic Thierry Henry n'a pas encore eu lieu. L'ancienne gloire du club attend toujours son premier succès dans sa nouvelle vie d'entraîneur. Et il a tremblé pour sa première à domicile lors de la rencontre contre les Dijonnais, puisqu'il lui a fallu attendre la 79e minute pour voir Kamil Glik égaliser d'une tête rageuse.

Affaibli par de nombreuses absences, le club de la Principauté est avant-dernier de Ligue 1, à égalité de points (7) avec la lanterne rouge Guingamp. Henry pourra au moins se dire que les siens n'ont pas baissé les bras après les buts de Mickaël Alphonse (34e) et Mehdi Abeid (58e), mais il a beaucoup de travail.

. Lille et Montpellier enchaînent

En haut de tableau, Lille (2e, 25 points) et Montpellier (3e, 22 points) confirment leur superbe début de saison en s'imposant respectivement contre Caen et Toulouse.

Les Lillois ont encore fait parler leur vitesse devant pour lancer le jeune buteur Rafael Leao, 19 ans.

A Toulouse, les Montpelliérains ont dominé leur sujet 3-0 grâce à Gaëtan Laborde (22e), Andy Delort (25e) et Junior Sambia dans les dernières secondes.

Delort, prêté au MHSC par le club toulousain, n'a pas hésité à fêter son but. De toute façon, il avait déjà confié à l'AFP qu'il serait "difficile de retourner à Toulouse" après son prêt, car "cela s'est mal passé là bas. Je suis fait pour jouer à Montpellier".

. Lyon au pied du podium

Dans un match difficile, Lyon a de son côté arraché la victoire à Angers (2-1) grâce à une très bonne entrée de Memphis Depay, passeur pour le but de la tête d'Houssem Aouar puis buteur.

"C'est important pour les joueurs d'avoir ce genre de match, même si ce n'était pas terrible", a reconnu l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio.

Les Lyonnais sont quatrièmes avec un petit point d'avance sur Marseille, qui reçoit le PSG dimanche soir.

Ce clasico conclura de belle manière cette 11e journée. Les deux clubs ont raté leur rendez-vous européen de la semaine, entre un PSG malmené par Naples en Ligue des champions (2-2) et un Marseille surclassé par la Lazio Rome (3-1), et veulent se racheter grâce à ce match toujours très attendu par les supporters.

Résultats de la 11e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nîmes - Saint-Etienne 1 - 1

samedi

Angers - Lyon 1 - 2

Toulouse - Montpellier 0 - 3

Lille - Caen 1 - 0

Monaco - Dijon 2 - 2

Amiens - Nantes 1 - 2

Guingamp - Strasbourg 1 - 1

dimanche

(15h00) Rennes - Reims

(17h00) Bordeaux - Nice

(21h00) Marseille - Paris SG



