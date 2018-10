Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Après leurs déboires européens, Marseille et le PSG espèrent redresser la tête et faire le spectacle dimanche soir au Vélodrome (21h00) pour le "clasico" du foot français, même si la rivalité entre les deux clubs a un peu perdu de son sel tant Paris domine la Ligue 1.

C'est un baptême du feu pour le nouvel entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui sait bien que la rencontre reste essentielle aux yeux des supporters, et que l'ambiance s'annonce électrique dans un Vélodrome plein à craquer.

"C'est toujours compliqué pour Paris de jouer à Marseille, ce sera un grand défi, a souligné le technicien allemand en conférence de presse. Je me sens excité parce que c'est un match extraordinaire, dans un stade extraordinaire et dans une atmosphère extraordinaire".

La saison dernière, le duel avait tenu toutes ses promesses, avec un 2-2 arraché dans les dernières secondes par les Parisiens, sur un coup de canon d'Edinson Cavani.

Cette fois, il intervient dans un contexte délicat pour les deux équipes. Paris, malmené à domicile contre Naples (2-2), a encore déçu en Ligue des champions, pendant que Marseille s'est effondré contre la Lazio Rome en Ligue Europa (3-1).

"Quand on perd, on est content de rejouer tout de suite. C'est l'avantage du foot: trois jours après, on est obligé de remettre ça", a d'ailleurs souri le technicien marseillais Rudi Garcia.

- Paris, invincible depuis 2011 -

L'équipe du PSG, "sur la durée du championnat, personne ne pourra la battre, mais sur un match tout est possible", estime-t-il. "Tout le monde nous voit déjà avec une défaite. Mais nous, on va y croire de la première à la dernière seconde".

Car le PSG, 1er avec 30 points, a déjà creusé l'écart dans le championnat, dont Marseille occupe la cinquième place (19 points). Paris a tout simplement fait un sans faute en Ligue 1 - 10 victoires en 10 matches - et rêve d'égaler le record de 11 victoires d'entrée de saison du club anglais de Tottenham, lors du début de la Premier League 1960-61.

Les Parisiens veulent aussi maintenir leur série d'invincibilité contre l'OM, dont la dernière victoire dans ce classique du foot français remonte à novembre 2011 (3-0 au Vélodrome).

Pour ce faire, Thomas Tuchel a dû bricoler un peu en défense. Touché aux ischio-jambiers, le capitaine Thiago Silva est en effet toujours forfait, tandis que Presnel Kimpembe est suspendu.

Devant, l'entraîneur parisien aurait voulu miser sur son redoutable quatuor offensif "MCND" pour Mbappé, Cavani, Neymar, Di Maria, mais une incertitude plane sur la présence de Cavani, touché à la cuisse selon la presse.

De son côté, Neymar a une revanche à prendre sur l'OM, son club maudit depuis son arrivée retentissante en France. De son carton rouge à Marseille en octobre 2017, à sa dramatique blessure au retour à Paris, la superstar brésilienne n'a qu'un objectif : enfin pouvoir jouer un "clasico" français jusqu'au coup de sifflet final.

- L'énigme Thauvin -

Les Marseillais rêvent pour leur part d'une victoire de prestige contre le champion de France en titre. Selon le milieu Morgan Sanson, le match contre Paris, est tout simplement "le plus important (de la saison)" en championnat.

"C'est ce que nous les joueurs, on attend le plus, ce que les supporters et la ville attendent le plus, plus encore à domicile, au Vélodrome, où on se sent fort et où on est encore invaincus cette saison en Ligue 1", a-t-il ajouté.

Pour tenter d'arracher un exploit, l'entraîneur Rudi Garcia, qui vient officiellement d'être prolongé jusqu'en 2021, devra remobiliser un vestiaire miné par la brouille entre Adil Rami et Dimitri Payet, et ses difficultés récurrentes sur le plan défensif avec déjà 16 buts encaissés depuis le début de saison.

Il aimerait aussi pouvoir compter sur son meilleur buteur Florian Thauvin (7 réalisations), mais sera-t-il remis sur pied ? L'ailier de 25 ans, gêné par des douleurs récurrentes au talon droit, figure bien dans le groupe convoqué pour la rencontre. Reste à savoir s'il pourra débuter le match ou entrer en cours de partie.



Par Nicolas DELAUNAY - © 2018 AFP