Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Angela Merkel va quitter la présidence de son parti chrétien-démocrate (CDU) en décembre, a appris l'AFP auprès d'un responsable de la formation, au lendemain d'un cuisant revers électoral.

"Elle ne se représente plus à la présidence du parti", a indiqué un responsable du parti sous couvert d'anonymat, confirmant une information des éditions en ligne du magazine der Spiegel et du quotidien Handelsblatt.



