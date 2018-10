Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le président de Leicester city, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, est décédé, ainsi que quatre autres personnes, dans l'accident d'hélicoptère qui s'est produit samedi aux abords du King Power stadium, a indiqué le club de football dimanche soir.

"C'est avec le plus profond regret et le coeur brisé que nous confirmons que notre président, Vichai Srivaddhanaprabha, faisait partie de ceux qui ont tragiquement perdu leurs vies samedi soir lorsqu'un hélicoptère le transportant lui et quatre autres personnes s'est écrasé à l'extérieur du King Power Stadium. Aucune des cinq personnes à bord n'a survécu", indique le club de cette ville du centre de l'Angleterre dans un communiqué publié sur son site internet.



