La caravane de migrants centraméricains en route vers les Etats-Unis a fait une pause dimanche dans la localité de Tapanatepec, dans l'Etat de Oaxaca, tandis que des heurts ont eu lieu sur le pont frontalier reliant le Guatemala au Mexique où les policiers mexicains ont stoppé l'entrée de plus d'un millier de Honduriens.

"Nous avions décidé en assemblée de partir tôt ce matin vers Niltepec, mais nous avons finalement préféré nous reposer et renforcer l'unité du mouvement", a expliqué à l'AFP Gina Garibo, de l'ONG Pueblos Sin Fronteras (Peuples sans frontières), qui coordonne la caravane de migrants, qui progresse dans le sud du Mexique. Samedi soir, la fausse rumeur de l'enlèvement d'un enfant avait agité la caravane et un homme avait échappé de peu au lynchage en se réfugiant dans l'église de Tapanatepec.

La veille, lors d'un vote à main levée, les migrants ont rejeté le plan d'aide proposé par le président mexicain Enrique Peña Nieto et préféré poursuivre leur route vers Mexico, où ils veulent déposer des demandes de permis migratoire pour poursuivre jusqu'aux Etats-Unis.

Le président mexicain a lancé vendredi un plan baptisé "Tu es dans ta maison", offrant aux migrants une couverture médicale, de l'éducation pour leurs enfants et du travail temporaire à condition qu'ils déposent des demandes d'asile dans les Etats du Chiapas et de Oaxaca, dans le sud du Mexique.

Le gouvernement mexicain a envoyé une délégation et des policiers qui ont bloqué la caravane durant deux heures sur la route pour s'assurer que les migrants étaient informés du plan proposé. La caravane doit repartir lundi matin en direction de Niltepec, puis vers Mexico, avant d'essayer de rejoindre la frontière sud des Etats-Unis. Ces migrants ont quitté le Honduras le 13 octobre, fuyant la violence et la misère dans leur pays.

Le président Donald Trump a promis de les empêcher d'entrer en territoire américain et a annoncé l'envoi de 800 militaires à la frontière.



