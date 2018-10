Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Thierry Laurey et Christophe Galtier, les entraîneurs de Strasbourg et Lille, ont procédé à un large turn-over pour le 16e de finale de la Coupe de la Ligue entre les deux équipes, mardi à la Meinau (21h05).

Le technicien nordiste a en effet réalisé neuf changements par rapport au onze de départ vainqueur de Caen samedi (1-0). Seuls le gardien Mike Maignan et le milieu défensif Xeka débuteront le match mardi.

Le trio "BIP BIP" (Jonathan Bamba-Jonathan Ikoné-Nicolas Pépé) ne foulera pas la pelouse strasbourgeoise, puisque le premier nommé n'est même pas sur la feuille de match, tandis que les deux autres sont remplaçants. C'est Loïc Rémy qui occupera la pointe de l'attaque du Losc.

Du côté du RCSA, seuls trois titulaires, Lamine Koné, Pablo Martinez et Lionel Carole, avaient débuté la rencontre à Guingamp samedi dernier (1-1).

Le technicien alsacien a titularisé le milieu Dimitri Liénard, chouchou du public de la Meinau, et le gardien Bingourou Kamara.

Ce match entre les deux surprises du début de saison, respectivement classées 7e et 2e de Ligue 1, est le choc des 16es de finale de la Coupe de la Ligue qui marque l'entrée dans la compétition des 14 clubs de l'élite qui ne dispute pas de coupes d'Europe.

Les équipes

Strasbourg: B. Kamara - Aaneba, Caci, L. Koné, Martinez, Carole - Fofana, Grimm, Liénard - Corgnet - Zohi

Lille: Maignan - Pied, Gabriel, Dabila, Ie, Y. Koné - Maia, Soumaré, Xeka - Araujo, Rémy



