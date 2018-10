Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Les "culs terreux" qui "fument des clopes et qui roulent au diesel" vont-ils faire trembler le gouvernement ? L'appel à bloquer les routes le 17 novembre, relayé par l'extrême droite, connaît un écho grandissant dans l'opposition qui parie sur une vaste mobilisation pour étriller la majorité. Le mouvement d'humeur est né ces dernières semaines après la hausse du prix du diesel qui alimente les deux tiers du parc automobile français. Il s'est traduit par des pétitions en ligne et appels à manifestation autoproclamées "citoyennes" et apolitiques, et reçoit aujourd'hui l'onction de certains partis.

