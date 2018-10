Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Lorient, club de Ligue 2, est allé battre Toulouse (1-0), pensionnaire de Ligue 1, sur son terrain pour créer la principale surprise, mercredi, des seizièmes de finale de Coupe de la Ligue, qui a également vu Dijon battre Caen (3-1).

Les Merlus de Mickaël Landreau, vainqueur de la compétition en 2008 avec le PSG, peuvent remercier leur attaquant burkinabè Abdoul Bila, auteur du seul but du match.

Une autre équipe de L2 s'est qualifiée pour les huitièmes de finale: Le Havre, tombeur d'un autre club de l'antichambre de l'élite, Troyes (2-0).

De son côté, Auxerre a posé des problèmes à Nice (3-2) mais a fini par céder sur un penalty de Walter à dix minutes de la fin (80e) tandis que Dijon, grâce à un doublé de Wesley Saïd (4e, 79e), a dominé Caen (3-1).

Dans les autres rencontres de la soirée, Amiens a croqué Metz (2-1) alors que Guingamp et Orléans se sont qualifiés aux dépens d'Angers (0-0, 3-2 tab) et Reims (1-1, 3-2 tab) respectivement.

Le match entre Nîmes et Saint-Etienne, reporté en raison des fortes intempéries qui se sont abattues sur le Gard.

Les huitièmes de finale se déroulent le mardi 18 et le mercredi 19 décembre, avec l'entrée en lice des clubs européens.



Par Sam PANTHAKY et Atish PATEL - © 2018 AFP