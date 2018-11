Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Dans le Var, un homme a été retrouvé mort noyé dans son véhicule après avoir emprunté une route interdite en raison de violents orages et inondations qui ont frappé le département depuis la veille. Mercredi en fin d'après-midi, la victime, un homme de 89 ans, s'est engagé, à bord de son véhicule en compagnie de son épouse de 81 ans, sur une route interdite d'accès et barrée par un panneau en raison des inondations, entre Saint-Antonin-du-Var et Carcès, dans le Haut-Var, a indiqué à l'AFP le parquet de Draguignan.

