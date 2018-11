Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La saison des fêtes approche en Laponie finlandaise et le Père Noël est en pleins préparatifs: il s'est fait vacciner contre la grippe et recrute les elfes qui l'aideront dans sa tache l'hiver durant.

Dans son village de Rovaniemi, sur le Cercle polaire arctique, le vieil homme à la barbe blanche s'est vu administrer jeudi un vaccin contre la grippe par son infirmière, Tiia Kahkonen.

La piqûre est plus qu'une simple précaution dans l'extrême nord de la Finlande puisque la saison de la grippe coïncide avec la période de loin la plus chargée de l'année.

En décembre l'année dernière, 390.000 visiteurs étrangers ont passé une nuit en Laponie Finlandaise, une augmentation de presque 10% par rapport au Noël précédent.

Les visiteurs les plus nombreux étaient de loin les Britanniques, suivis des Russes, Français et Allemands, selon des statistiques officielles.

Par ailleurs, une agence de recrutement finlandaise en Laponie a annoncé une offre d'emploi pour des elfes souhaitant s'occuper des touristes déferlant pour rencontrer le Père Noël en son royaume.

Une précédente expérience n'est pas essentielle selon l'entreprise, puisqu'elle promet une préparation pour obtenir "les talents d'elfe et de communication"

Les heureux élus auront aussi la chance de recevoir des conseils sur les différentes manières de se protéger du froid en Finlande septentrionale où les températures montent rarement au-dessus de zéro degré Celsius et peuvent descendre jusqu'à -40.

Et même si savoir s'occuper des rennes n'est pas sur la liste des missions requises, les elfes devront prendre en charge les hordes de touristes, "entretenir le feu et servir des boissons chaudes" ainsi que surveiller la piste de luge.

Le tourisme en Laponie atteint des sommets, les visiteurs y passant désormais 3,5 millions de nuitées sur l'année entière, soit 2,6 millions de plus qu'il y a dix ans, selon l'Institut de la statistique du pays nordique.

Cet engouement précieux pour une région faiblement peuplée est dû aux nouveaux touristes venant d'Asie.

Outre la Finlande, la Suède et le Groenland notamment affirment que le vrai Père Noël vit dans leurs contrées.



