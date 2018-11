Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Le PSG, auteur d'un sans-faute en Ligue 1 avec 11 succès en 11 matches, peut battre le record de victoires d'affilée depuis le début de saison en cas de succès contre son dauphin Lille, vendredi (20h45), tandis que Marseille, défait lors du clasico, espère un rebond contre Montpellier dimanche.

Le PSG, auteur d'un sans-faute en Ligue 1 avec 11 succès en 11 matches, peut battre le record de victoires d'affilée depuis le début de saison en cas de succès contre son dauphin Lille, vendredi (20h45), tandis que Marseille, défait lors du clasico, espère un rebond contre Montpellier dimanche.



Avant son match crucial en Ligue des champions contre Naples, mardi en Italie, le PSG (1er, 33 points) peut s'envoler encore un peu plus sur la scène nationale en reléguant son dauphin Lille (2e, 25 pts) à onze longueurs, s'il aligne une 12e victoire de rang, un record absolu sur le plan européen.

Pour préparer le déplacement au San Paolo, Thomas Tuchel a d'ores et déjà annoncé la titularisation dans les buts de la recrue star Gianluigi Buffon, dont le dernier match remonte au 7 octobre dernier et la victoire contre Lyon (5-0).

"Paris a déjà plié le championnat, mais ce n'est pas parce que je pense cela qu'on doit y aller en victime", a toutefois estimé jeudi Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, qui peut compter sur son trio Nicolas Pépé - Jonathan Ikoné - Jonathan Bamba pour tenter de mettre en difficulté le bloc parisien.

"Je vais dire aux joueurs d'y aller pour faire honneur au maillot, à cette deuxième place. On a tout à gagner et peu à perdre. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir", a même confié Gerard Lopez, le président de Lille, dans un entretien à l'AFP jeudi.

Dans les autres rencontres marquantes de la 12e journée de Ligue 1, Thierry Henry tentera de gagner son premier match sur le banc de Monaco (19e, 7 points) contre Reims, tandis que Lyon (4e, 20 pts), voudra confirmer son dernier succès à Angers contre Bordeaux, samedi.

En clôture dimanche, Marseille (5e, 19 pts) tentera de rebondir après sa défaite 2-0 lors du clasico contre Paris face au surprenant Montpellier (3e, 22 pts) pour ne pas voir le podium s'éloigner.

Programme de la 12e journée de Ligue 1 :

Vendredi :

(20h45) Paris SG - Lille

Samedi :

(17h00) Lyon - Bordeaux

(20h00) Nice - Amiens

Strasbourg - Toulouse

Caen - Rennes

Dijon - Nîmes

Reims - Monaco

Dimanche :

(15h00) Nantes - Guingamp

(17h00) Saint-Etienne - Angers

(21h00) Montpellier - Marseille



- © 2018 AFP