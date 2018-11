Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

La statistique historique avant la Ligue des champions: le Paris SG peut battre le record européen de victoires d'affilée depuis le début de saison en cas de 12e succès contre son dauphin Lille, vendredi (19h45), quelques jours avant le déplacement à Naples, crucial pour son avenir continental.

L'objectif Ligue des champions ? "Ça reste dans ma tête, ça coule dans mes veines. Je veux la gagner, car c'est le projet qui m'avait été présenté. Il faut aussi travailler toute la saison sur le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, qui sont importants pour le club et permettent d'arriver en forme pour les matches de +Champions League+."

A l'image de la déclaration d'Edinson Cavani confiée dans un entretien à l'AFP, en marge de la remise de son prix Golden Foot cette semaine à Monaco, la meilleure préparation du match retour contre Naples, mardi, passe par une bonne répétition contre Lille (2, 25 points) au Parc des Princes.

D'autant plus que l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui avait vu son équipe souffrir au Parc des Princes face aux Napolitains (2-2) notamment dans l'impact physique, n'a pas pu faire jouer son équipe-type contre Marseille lors du "clasico" (victoire 2-0) dimanche dernier.

"On prépare des plans depuis quelques jours et après on doit changer (au dernier moment). Je n'aime pas ça. Aujourd'hui, je suis un peu triste de ça. Ça me préoccupe", avait-il déploré après la rencontre au stade Vélodrome.

En cause ? Non seulement les forfaits sur blessure du capitaine Thiago Silva, du buteur Edinson Cavani, et la suspension de Presnel Kimpembe, mais surtout les écarts "disciplinaires" de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, qui l'ont conduit à aligner pendant plus d'une heure une équipe mixte dans un schéma expérimental et ultra-offensif en 3-3-3-1.

- Buffon, de retour dans les buts -

"Contre Lille, c'est nécessaire d'avoir une bonne structure quand nous attaquons pour contrôler leurs contre-attaques avant qu'elles aient lieu. Si nous sommes en retard pour les contrôler à la source, nous allons avoir un problème, ou plusieurs", a prévenu jeudi le technicien, déterminé à bien utiliser cette fois son plan A.

Pour préparer le déplacement au San Paolo mardi, l'entraîneur allemand a d'ores et déjà annoncé la titularisation dans les buts de la recrue star Gianluigi Buffon, dont le dernier match remonte au 7 octobre dernier contre Lyon (victoire 5-0).

Utilisé en alternance avec Alphonse Aréola, le légendaire portier italien devra d'abord se montrer impérial face au trident offensif lillois 100% d'origine francilienne composé de Nicolas Pépé (natif de Mantes-La-Jolie), Jonathan Ikoné (ancien du PSG, né à Bondy) et Jonathan Bamba (né à Alfortville), avant de défier les coéquipiers de Lorenzo Insigne.

"C'est très bien pour notre équipe d'avoir ce grand défi. Contre Lille ce sera très difficile, ils ont des qualités individuelles avec Pépé, Ikoné, Bamba et Rémy ou Leão comme N.9", a mis en garde Tuchel.

"Avec leurs attaquants très rapides et très agressifs, ils sont toujours dangereux et ont beaucoup de points. C'est important que nous soyons concentrés uniquement sur demain et pas sur Naples", a-t-il ajouté.

Surprenant deuxième de L1, le Losc n'entend pas jouer les "sparring-partner" des Parisiens avant la Ligue des champions, d'autant qu'ils restent désormais les seuls capables de briser leur série d'invincibilité sur la scène nationale.

"Paris a déjà plié le championnat, mais ce n'est pas parce que je pense cela qu'on doit y aller en victime", a souligné Christophe Galtier, l'entraîneur lillois.

"Je vais dire aux joueurs d'y aller pour faire honneur au maillot, à cette deuxième place. On a tout à gagner et peu à perdre", a même renchéri le président de Lille Gérard Lopez, jeudi dans un entretien à l'AFP. A l'inverse, entre record historique et confiance nécessaire avant l'Europe, Paris a beaucoup à perdre.



