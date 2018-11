Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Vingt-cinq ans après François Mitterrand, Edouard Philippe devait se rendre samedi sur le site de la bataille de Dien Bien Phu avec le sentiment que France et Vietnam sont "réconciliés avec leur passé". Pour marquer l'aboutissement de cette réconciliation, le Premier ministre se rendra sur les petites collines aux noms féminins (Gabrielle, Eliane, Béatrice...) tenues par l'armée française dans la cuvette du nord-ouest du Vietnam. Il ira aussi fleurir les deux mémoriaux, français comme vietnamien, bâtis en souvenir des quelque 13.000 morts et disparus de la bataille. "Je veux rendre hommage au dévouement, à l'abnégation, à l'immense courage des combattants des deux camps. Ils méritent le plus profond respect de notre pays", a-t-il expliqué vendredi. "Nos deux pays, parce qu'ils sont réconciliés avec leur passé, regardent avec plus de force encore leur avenir partagé", a plaidé le chef du gouvernement.

