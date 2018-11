Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Thierry Henry va-t-il enfin gagner son premier match aux commandes de Monaco ? Réponse samedi (20h) à Reims pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, durant laquelle Marseille cherchera à se relancer à Montpellier, après la défaite contre le PSG. Depuis son arrivée, Henry a enchaîné une défaite et deux nuls, dont le 2-2 arraché à domicile contre Dijon grâce à une tête de Kamil Glik le week-end dernier. La dernière prestation des Monégasques, face à un rival pour le maintien, n'a guère été du goût du vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev : "Ce n'est pas en jouant ainsi que nous allons nous en sortir. Je demande à tout le monde, à tout le groupe, de prendre conscience de la gravité de la situation et de faire tous les efforts pour s'en sortir". "Nous allons nous appuyer sur les joueurs qui ont l'envie et la fierté de porter les couleurs rouges et blanches", a prévenu le dirigeant, mettant une grosse pression sur l'effectif, et de manière indirecte sur les épaules de son nouvel entraîneur.

