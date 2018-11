Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La Grande-Bretagne resterait dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne après le Brexit pour éviter une frontière coupant l'île d'Irlande entre le Nord, membre du Royaume-Uni, et le Sud, selon un nouvel accord intervenu entre Londres et Bruxelles, affirme dimanche le Sunday Times.La Première ministre britannique Theresa May a obtenu des concessions de Bruxelles, l'UE ayant accepté d'inscrire une union douanière pour "l'ensemble du Royaume-Uni" dans l'accord de divorce, selon des sources proches du dossier citées par l'hebdomadaire.

