Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Une armée de militants et candidats démocrates et républicains arpentaient les Etats-Unis dimanche pour sonner le rappel avant les élections législatives de mardi, que l'opposition démocrate espère transformer en répudiation nationale de Donald Trump deux ans après son élection à la Maison Blanche. Jamais autant d'argent n'a été englouti par des élections de mi-mandat, créant une avalanche de publicités à la télévision, la radio et sur internet. Plus de cinq milliards de dollars auront été dépensés de part et d'autre pour influencer le vote des Américains, éclipsant de 35% le précédent record pour des élections de mi-mandat, en 2014, selon le site spécialisé Opensecrets.org. L'afflux d'argent et d'enthousiasme vient d'abord du camp démocrate.

