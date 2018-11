Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'emporte avec 59,5% des voix sur 70% des bulletins dépouillés lors du référendum d'autodétermination, a indiqué dimanche la chaîne Nouvelle-Calédonie la 1ère. Près de 175.000 électeurs de cet archipel français, colonisé en 1853 et disposant d'importantes réserves de nickel, étaient appelés à dire s'ils voulaient ou non "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

