Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

François Gabart (Macif), doublé par Sébastien Josse (Maxi Edmond de Rothschild) durant la nuit, a repris les rênes de la Route du Rhum lundi matin, après que le bateau de Josse eut subi une grosse avarie.

Selon les derniers pointages donnés à 8h45, Gabart est en tête de la flotte emmenée par les Ultim (maxi-trimarans de 32 me de long pour 23 m de large dont certains peuvent voler) devant Thomas Coville (Sodebo) et Francis Joyon (Idec Sport).

Josse avait pris les devants de belle manière durant la nuit de dimanche à lundi avant de constater vers 5h30 ce matin qu'une partie de son flotteur tribord avait été arrachée. Le skipper s'est dirigé vers les côtes espagnoles afin d'être récupéré par son équipe.

Armel Le Cléac'h, à bord d'un Ultim (Maxi Banque Populaire IX) tente de faire son retard, contraint à un stop technique dimanche soir.

Chez les Imoca, monocoques de 18 m et vedettes du légendaire tour du monde en solo, le Vendée Globe, le Britannique Alex Thomson est toujours devant. Dans son sillage, Vincent Riou (PRB) et Paul Meilhat (SMA).

En Multi50 (multicoques de 15 m), Lalou Roucayrol (Arkéma) s'est placé en première position alors qu'en Class40 (monocoque de 12 m), c'est Yoan Richomme (Veedol - AIC) qui est en tête.

Classement lundi à 08h45 (07h45 GMT):

MULTICOQUES

. Ultim (32 m) - 6 concurrents

1. François Gabart (Macif) à 3138 nm de l'arrivée

2. Thomas Coville (Sodebo Ultim) à 34,6 nm du 1er

3. Françis Joyon (Idec Sport) à 42,5 nm

5. Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX)

. Multi 50 (15 m) - 6 concurrents

1. Lalou Roucayrol (Arkema) à 3292 mn de l'arrivée

. Rhum Multi - 21 concurrents

1. David Ducosson (Air Antilles-Caseneuve Maxi Catamaran) à 3313 nm de l'arrivée

MONOCOQUES

. Imoca (18 m) - 20 concurrents

1. Alex Thomson (Hugo Boss) à 3267 nm de l'arrivée

2. Vincent Riou (PRB) 12,9 nm du 1er

3. Paul Meilhat (SMA) à 13,1 nm

. Class40 (12 m) - 53 concurrents

1. Yoann Richomme (Veedol-AIC) à 3303 nm de l'arrivée

. Rhum Mono - 17 concurrents

1. Sidney Gavignet (Café Joyeux) à 3320 nm de l'arrivée



Par Moadh AL-DULAIMI - © 2018 AFP