Publié le Vendredi 28 Décembre à 10H53 / Actualisé le Vendredi 28 Décembre à 10H56

Une femme de 20 ans et deux fillettes, l'une de 3 ans et l'autre "entre 5 et 7 ans", sont mortes et six personnes ont été blessées jeudi soir dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble de la cité Paul-Eluard de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

