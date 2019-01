Roger Federer est sorti vainqueur mardi d'un très attendu double mixte face à Serena Williams, permettant à la Suisse de battre les Etats-Unis à la Hopman Cup, compétition mixte par équipes, à Perth (Australie).

Les deux géants du tennis, qui totalisent 43 titres du Grand Chelem à eux seuls (Williams 23, Federer 20), ont disputé un double décisif dans la rencontre, après avoir tous deux gagné en simple.

La paire Roger Federer-Belinda Bencic l'a emporté 4-2, 4-3 (5/3) face au duo Serena Williams-Francis Tiafoe dans ce qui restera comme le premier match officiel entre les deux légendes de 37 ans.

"J'étais tellement excitée, c'était littéralement le match de ma carrière", a lancé l'Américaine après la rencontre.

"Affronter quelqu'un de si grand et que tu admires autant en match, c'est vraiment quelque-chose", s'est-elle enthousiasmée qualifiant au passage Federer de "plus grand joueur de tous les temps".

"J'ai vraiment apprécié de jouer contre Serena, c'était un honneur et un plaisir", a souligné de son côté le Suisse, pas habitué à affronter quelqu'un comptant plus de victoires que lui en Grand Chelem.



AFP