L'explosion due au gaz qui a ravagé lundi un immeuble d'habitation à Magnitogorsk dans l'Oural russe a fait au moins 18 morts, a annoncé mercredi le ministère russe des Situations d'urgence alors que les sauveteurs poursuivent leurs recherches en quête d'éventuels survivants.

Selon un bilan établi à 09H15 GMT, les corps sans vie de 18 personnes, dont deux enfants, ont été retrouvés dans l'immeuble partiellement effondré, a précisé le ministère dans un communiqué. Six personnes, dont deux enfants, ont pu être sauvées et on était toujours sans nouvelles de 23 autres personnes.

"Le travail sur place continue", ajoute le ministère précisant que des débris sur 800 m2 avaient été dégagés du site durant les dernières 24 heures et chargés sur cinquante camions.

Un précédent bilan du gouvernorat local faisait état de 14 morts.

Une partie d'un immeuble de neuf étages s'est effondrée dans l'explosion survenue tôt lundi à Magnitogorsk, une ville industrielle de la région de Tchéliabinsk, à quelque 1.700 kilomètres à l'est de Moscou, dans les montagnes de l'Oural.

Près de 1.100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton construit en 1973, à l'époque soviétique. Les secouristes, qui travaillent par un froid glacial, ont dégagé mardi des gravats un bébé vivant. Des images télévisées l'ont montré sur un lit d'hôpital, veillé par sa mère en larmes. Des responsables de la santé à Moscou ont indiqué qu'il était dans un état grave mais stable, après avoir souffert d'engelures ainsi que d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures.

- 'Tous en deuil' -

Des fleurs et des bougies s'amoncelaient près du site de l'explosion en hommage aux victimes alors que le gouverneur de la région a décrété une journée de deuil mercredi. "Nous sommes tous en deuil", a confié un homme à la télévision Rossiya 24, "presque tout le monde dans la ville connaissait quelqu'un" touché par l'accident.

Le Comité d'enquête russe, organisme chargé des principales investigations dans le pays, a annoncé mardi soir qu'aucune trace d'explosifs ou de leurs composants n'avait été découverte sur les décombres déjà déblayés, sur fond de rumeurs avancées par certains médias locaux selon lesquelles l'explosion aurait été due à un attentat.

Ces rumeurs se sont accélérées après une autre explosion mardi soir dans un minibus, également à Magnitogorsk, qui a fait trois morts, selon les autorités locales. Les autorités n'ont fait aucune lien entre les deux incidents.

Le président russe Vladimir Poutine s'était rendu lundi immédiatement sur les lieux. Une enquête a été ouverte, mais les services russes de sécurité (FSB) ont confirmé qu'une explosion de gaz avait été à l'origine du drame.

Les explosions de gaz meurtrières sont relativement communes en Russie car la plupart des infrastructures remontent à l'époque soviétique et les normes de sécurité sont souvent ignorées. Située dans une région dont le sous-sol est riche en minerais, Magnitogorsk, qui compte 400.000 habitants, abrite l'une des principales aciéries de Russie.



