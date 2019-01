Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Apple a annoncé mercredi qu'il révisait en baisse ses prévisions de résultats pour le 1er trimestre 2019 à cause notamment du ralentissement de la croissance en Chine. Dans une lettre aux investisseurs, le patron d'Apple, Tim Cook, évoque le renforcement du dollar et la décélération "plus forte que prévu" de l'économie chinoise pour justifier cette rare révision à la baisse.

