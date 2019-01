Les ministres du gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro ont pris mercredi leurs fonctions, en ordre de bataille pour "remettre le Brésil debout" et avec la bénédiction de la Bourse de Sao Paulo qui a terminé la séance sur un record historique.

Le gouvernement a été resserré dans un souci d'efficacité (sept de moins que le précédent) mais est composé de personnalités en majorité inexpérimentées, ce qui n'a pas altéré l'optimisme des marchés qui attendent des mesures ultra-libérales. Les ministres, parmi lesquels sept militaires à la retraite et seulement deux femmes, ont été intronisés au cours de cérémonies protocolaires, au lendemain de l'investiture en grande pompe du président Bolsonaro.

Mercredi, le chef de l'Etat ne s'est exprimé qu'à l'occasion de l'entrée dans ses fonctions du nouveau ministre de la Défense, signe de l'importance qu'il accorde aux questions militaires. "Le peuple, dans sa grande majorité, veut de la hiérarchie, du respect, de l'ordre et du progrès", a affirmé le chef de l'Etat, citant la devise du Brésil, "Ordre et progrès".

Jair Bolsonaro, 63 ans, veut radicalement rompre avec l'ordre établi et le gouvernement devrait rapidement se mettre au travail pour faire prendre à la première puissance latino-américaine un virage qui s'annonce brutal tant sur le plan économique que sociétal ou diplomatique avec un réalignement total sur les Etats-Unis.

"Nous sommes face à un grand défi: remettre le Brésil debout", a déclaré mercredi Onyx Lorenzoni, le ministre de la Maison Civile - poste à mi-chemin entre Premier ministre et chef de cabinet.

"Nous surprendrons pas notre capacité à dialoguer. Le Congrès a besoin du dialogue et le président le sait", a-t-il ajouté, le parti gouvernemental, le Parti social libéral (PSL), minoritaire, n'étant pas en mesure de transformer le Brésil sans de nombreuses alliances politiques.

- "Réforme des retraites -

Poids lourd du gouvernement, Paul Guedes, le ministre ultra-libéral de l'Economie auquel revient un portefeuille très élargi, a déclaré pendant son investiture que "la réforme des retraites était le premier et le plus grand défi" du gouvernement. Après l'intervention du ministre - qui a évoqué les "trois piliers" de sa politique : retraites, privatisations et réforme fiscale -, l'indice Ibovespa de la Bourse de Sao Paulo s'envolait, passant pour la première fois au-dessus du seuil des 90.000 points, à 91.012,32, un record historique, après une hausse de 3,56%.

Star du gouvernement, le ministre de la Justice, l'ex-juge anticorruption Sergio Moro, figure emblématique de l'enquête contre la corruption "Lavage express" effectuée de Curitiba (sud), s'est dit confiant de pouvoir lutter plus efficacement contre ce fléau. "Un juge de Curitiba ne peut pas faire grand chose au sujet (des) politiques plus générales" nécessaires contre la corruption, "mais maintenant, au gouvernement, il se peut que ce soit différent", a-t-il avancé.

Dans la matinée, Jair Bolsonaro a rencontré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui avait représenté le président Donald Trump à son investiture, l'occasion pour Brasilia de confirmer son réalignement sur Washington. "Nous pensons qu'il y a une opportunité entre les présidents (Donald) Trump et Bolsonaro et nos deux équipes de créer une (relation) réellement transformée entre nos deux nations", a déclaré M. Pompeo.

"Les Etats-Unis sont prêts à travailler à vos côtés" sur le plan économique "mais aussi de la sécurité", a-t-il ajouté. Il a également évoqué une "opportunité de travailler ensemble contre les régimes autoritaires", allusion à Cuba et au Venezuela, et fait une référence voilée à la nécessité de freiner l'expansionnisme chinois.

La politique étrangère de Jair Bolsonaro sera très "trumpienne": rejet du multilatéralisme, des régimes étrangers de gauche, rapprochement avec Israël, critique de la Chine ou climato-scepticisme.

Cette vision a été exposée mercredi par le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araujo. "Nous allons lutter pour inverser la mondialisation et la repousser vers son point de départ", a déclaré M. Araujo dans son premier discours après sa prise de fonction, prononcé au ministère des Affaires étrangères devant plusieurs centaines de personnes.

"Pendant longtemps, le Brésil disait ce qu'il croyait devoir dire, nous voulions être le bon élève de la mondialisation et nous croyions que c'était tout. Nous étions un pays inférieur", a dit M. Araujo, annonçant sa volonté de "libérer la politique étrangère" brésilienne de l'empreinte des gouvernements de gauche.

- ONG muselées? -

Dès mardi, le président a pris une mesure très polémique: la question de la démarcation des terres indigènes - qu'il a jugées "surdimensionnées" - est dorénavant du ressort du ministère de l'Agriculture, dirigé par une représentante du puissant lobby de l'agronégoce, Tereza Cristina da Costa. Autre sujet de controverse, une ordonnance publiée mercredi stipule que le gouvernement pourra "superviser, coordonner, surveiller" les ONG, ce qui a suscité l'inquiétude de nombre d'entre elles, qui craignent d'être muselées.

Un "Conseil de gouvernement" se réunira tous les mardis en présence de Jair Bolsonaro et de son vice-président, le général à la retraite Hamilton Mourao.

Un strict code de conduite a aussi été édicté pour éviter les risques de népotisme, la corruption ayant totalement décrédibilisé les précédents gouvernements brésiliens, de gauche et de centre droit.



AFP