Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le Péruvien Lucas Barron va marquer cette année l'histoire du Dakar, en devenant le premier participant atteint du syndrome de Down à participer à cette course parmi les plus exigeantes au monde. "Notre objectif est d'aller au bout et de franchir la ligne d'arrivée", déclare à l'AFP ce jeune homme de 25 ans, qui sera le copilote de son père Jacques.

Le Péruvien Lucas Barron va marquer cette année l'histoire du Dakar, en devenant le premier participant atteint du syndrome de Down à participer à cette course parmi les plus exigeantes au monde. "Notre objectif est d'aller au bout et de franchir la ligne d'arrivée", déclare à l'AFP ce jeune homme de 25 ans, qui sera le copilote de son père Jacques.