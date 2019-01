Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, Manchester City a infligé au leader Liverpool sa première défaite de la saison en championnat jeudi (2-1), relançant totalement le suspense en Angleterre, lors de la 21e journée.

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, Manchester City a infligé au leader Liverpool sa première défaite de la saison en championnat jeudi (2-1), relançant totalement le suspense en Angleterre, lors de la 21e journée.



Les hommes de Guardiola, tenants du titre, n'allaient pas abandonner comme ça. Grâce aux buts d'Agüero et de Sané, ils reviennent à quatre longueurs des Reds (54 points) au classement. De quoi mettre une grande pression sur les épaules de Liverpool, qui avait là l'occasion de faire un grand pas vers son premier titre de champion depuis 1990.

Après un mois de décembre catastrophique par rapport aux standards de Guardiola (3 défaites en 6 journées), 2019 s'ouvre de la meilleure des manières pour City. Avec 50 points, ils repassent deuxième devant Tottenham (48 points), vainqueur à Cardiff 3-0 mardi.

Les Reds, eux, ne rééditeront donc pas l'exploit d'Arsenal, invincible lors de la saison 2003/2004. Avant ce match, aucun adversaire n'avait inscrit en championnat deux buts aux Reds. C'est désormais chose faite.

Dans le duel qui oppose les deux techniciens, Guardiola se rassure aussi, à titre personnel, contre sa bête noire Klopp. Le succès de jeudi n'est que son deuxième contre le Liverpool de l'Allemand depuis que le Catalan a rejoint l'Angleterre à l'été 2016. Contre quatre victoires et deux nuls pour Klopp.

- La "meilleure équipe du monde" -

L'Allemand avait prévenu: Manchester City est la "meilleure équipe du monde", avait-il dit en préparation du match. En même temps, il répondait à Guardiola, pour qui Liverpool était... la "meilleure équipe d'Europe ou du monde".

Une passe d'arme entre deux entraîneurs qui ne voulaient pas assumer publiquement le statut de favori avant ce choc qui pouvait, selon le résultat final, relancer ou presque déjà tuer le suspense avant le reste de la saison.

N'en déplaise aux supporters des Reds, c'est la première possibilité qui a primé, au bout d'un match sous haute tension, où l'engagement et l'intensité physique ont été à leur comble.

Les Citizens ont d'abord remercié leur poteau droit et la goal-line technology sur la première véritable occasion du match (18e). Après un une-deux plein axe avec Firmino, Mohamed Salah trouve dans la surface Sadio Mané, qui glisse le ballon à la droite d'Ederson... Poteau, John Stones dégage en catastrophe sur son gardien puis sauve in extremis sur sa ligne.

A l'approche de la mi-temps, le fantôme du 0-0 au match aller à Anfield est dans les têtes. Mais, coupant un centre de Bernardo Silva au premier poteau, Sergio Agüero enchaîne à merveille et propulse littéralement le ballon, malgré l'angle fermé, dans la lucarne d'Alisson Becker (40e).

A l'entame de la seconde période le rythme grimpe encore. A la 64e minute, l'excellent latéral droit des Reds Alexander-Arnold renverse le jeu sur Robertson dans la surface côté gauche, qui trouve en une touche Firmino, seul dans l'axe pour sa tête plongeante égalisatrice.

Mais, presque dans la foulée, Sterling décale Sané dans la surface, qui croise sa frappe du gauche à ras de terre: poteau rentrant, imparable (72e).

La défense de Liverpool, qui n'avait pris que huit buts en championnat cette saison, a cette fois pris l'eau. Avec dix buts encaissés elle reste cependant la meilleure d'Angleterre.

A la fin du match, Sterling aurait pu en mettre un troisième mais il a manqué un but qui s'offrait à lui à l'entrée de la surface (90e). Sans conséquences pour City, qui va maintenant pouvoir digérer cette période des fêtes, d'abord compliquée, finalement rêvée.



- © 2019 AFP