Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jo-Wilfried Tsonga, dégringolé au 239e rang mondial après une année 2018 perturbée par un genou récalcitrant, a joué un tennis sérieux et agressif face à l'Australien Alex De Minaur, qu'il a battu 6-4, 7-6 (7/2) pour atteindre les demi-finales du tournoi de Brisbane, vendredi.

"J'ai été un peu plus agressif que lui, et c'est ce qui a fait la différence", a déclaré le Manceau, qui n'a pas joué pendant sept mois en 2018 à cause d'une blessure au genou gauche qui lui a valu d'être opéré d'un ménisque.

Service efficace, puissance retrouvée en coup droit... Tsonga est rentré rapidement dans la partie, en réussissant à prendre le premier jeu de service de De Minaur pour mener 2-0.

Le jeune Australien de 19 ans, grand espoir du tennis mondial (31e), a recollé immédiatement à 2-2, mais Tsonga a réussi un second break pour remporter ce premier set en 42 minutes.

Dans la seconde manche, l'ex-N.4 mondial s'est fait une toute petite frayeur en étant mené 0-30 sur son service à 4-5, avant de conserver son engagement puis de faire la différence dans le jeu décisif.

Au jeu de contre du puncheur De Minaur, Tsonga a répondu par sa plus grande solidité dans l'échange.

"Je m'attendais à quelque chose comme ça. Je l'avais vu jouer plusieurs fois, et je savais que ce serait dur", a déclaré le vainqueur. "Nous avons des jeux complètement différents, cette opposition de style a donné du bon tennis, et je suis vraiment heureux de la manière dont j'ai joué", s'est réjoui Tsonga.

Il rencontrera pour une place en finale Daniil Medvedev, 16e mondial, vainqueur du Canadien Milos Raonic (18e) 6-7 (2/7), 6-3, 6-4. Le Français a déjà battu le Russe une fois en une confrontation.

La seconde demi-finale opposera un autre Français Jérémy Chardy (40e) au Japonais Kei Nishikori, 9e mondial.



