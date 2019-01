Les clubs de L1 démarrent ce week-end l'année en pente douce, pour leur entrée en lice en 32es de finale de la Coupe de France, mais attention à la chute ! Paris affrontera dimanche Pontivy (D5) pour le choc des extrêmes, quand Marseille, en crise, se frottera à Andrézieux (D4).

Des dunes de Dubaï, où il a passé ses vacances, au froid du stade Jacques-Rimbault de Bourges (5e div.), le Lyonnais Memphis Depay va connaître samedi un choc thermique, comme la plupart des joueurs de l'élite, de retour en compétition après deux semaines de trêve.

Mais l'OL comme le PSG, face à des modestes adversaires de cinquième division, ont de quoi rester au chaud pour bien entamer un mois de janvier chargé, avant les échéances de Ligue des champions en février.

L'équipe de Bruno Genesio a débuté mercredi un stage de préparation en Espagne, avant de se rendre dans le Cher. "On nous rentre dedans mais c'est ce qu'il faut pour bien préparer cette deuxième partie de saison qui nous attend", a expliqué le gardien Anthony Lopes, cité par le site du club.

Côté parisien, l'entraîneur Thomas Tuchel a retrouvé ses joueurs vendredi, parmi lesquels ses Brésiliens Neymar et Thiago Silva, ainsi que Kylian Mbappé, dont la vitesse lui sera bien utile pour fissurer le bloc breton attendu.

Pour le PSG, qui n'a plus perdu en Coupe de France depuis le 22 janvier 2014, l'enjeu sera de régénérer la dynamique d'un groupe qui a terminé 2018 essoufflé, avec des victoires peu convaincantes en Coupe de la Ligue à Orléans (L2, 2-1) et en Championnat contre Nantes (1-0).

A noter que Pontivy va vivre un week-end fou, puisque l'autre club de la ville, le Stade Pontivyen (5e div.) défie Guingamp (L1) samedi, la veille du choc contre le PSG, qui se tiendra à Lorient.

Henry face à Prunier

Pour les clubs de Ligue 1 en difficulté, ce week-end peut aussi offrir un moment de répit, voire permettre de se relancer - c'est aussi ça la "magie" de la Coupe de France.

Marseille, qui reste sur six matches de suite sans victoire, cherchera ainsi face à Andrézieux, qui "recevra" au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, le piment qui manque à sa saison.

Ce match pourrait être aussi le dernier pour plusieurs Olympiens, comme les attaquants Kostas Mitroglou et Valère Germain, protagonistes d'un mercato hivernal qui s'annonce agité dans le Sud.

Avant-dernier de Ligue 1, Monaco l'a déjà lancé avec la signature jeudi de l'expérimenté défenseur brésilien Naldo. L'ASM de Thierry Henry jouera dimanche, à Perpignan, face au Canet-en-Roussillon (5e div.) de l'entraîneur William Prunier.

Dijon, 18e de L1, jouera de son côté à Schiltigheim (4e div.) son premier match en six ans sans son entraîneur Olivier Dall'Oglio, limogé lundi et remplacé temporairement par son adjoint David Linarès.

Mais les malheurs des équipes pro peuvent faire le bonheur des amateurs: ils seront nombreux à rêver d'un exploit face à un gros, en particulier en Alsace, où le petit Poucet Olympique Strasbourg (7e div.), le club du quartier de Cronenbourg, se mesure dimanche à Saint-Etienne, qui lui reversera les recettes de la rencontre pour palier aux importants frais d'organisation, égaux au double du budget annuel de ce petit club.

Viry-Châtillon (6e div.) tentera aussi sa chance samedi contre Angers. Les statistiques sont cruelles: depuis la saison 2008/09, seules huit équipes évoluant en quatrième division ou plus bas ont réussi leur coup.



AFP