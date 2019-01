Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Présent ! Après ses vacances au Brésil, Neymar était de retour pour la reprise de l'entraînement du Paris SG, aux côtés de Kylian Mbappé, vendredi à deux jours du 32e de finale de Coupe de France contre Pontivy.

Parti le premier en vacances, avant le match de Ligue 1 contre Nantes du 22 décembre (1-0), "Ney" a retrouvé le groupe parisien plus tôt qu'attendu, alors que les Sud-Américains bénéficient de congés supplémentaires accordés par l'entraîneur Thomas Tuchel.

Au dessus d'une photo de lui, hilare, en tenue du club durant la séance, le crack a twitté: "Fini de s'amuser? Évidemment non, ça ne fait que continuer, avec le ballon. Retour à l'entraînement, dans la joie, allons-y, l'année promet des bonnes choses".

L'attaquant de 26 ans, durant cette reprise, était accompagné par ses compatriotes Thiago Silva et Dani Alves, mais l'Uruguayen Edinson Cavani manque lui bien à l'appel, comme prévu.

Les photos diffusées par le compte Twitter du club montrent en tenue Kylian Mbappé, Thomas Meunier, Moussa Diaby, Thilo Kehrer, mais également Layvin Kurzawa, blessé depuis le début de la saison et proche d'un retour à la compétition.

Le match contre Pontivy (5e division), à Lorient, donnera le coup d'envoi d'un mois de janvier chargé pour le PSG, avant le 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United en février.



