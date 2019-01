Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Un but de Luiz Araujo avant la pause a suffi au LOSC pour éliminer Sochaux (L2) et se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France lundi au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq (1-0).

Un but de Luiz Araujo avant la pause a suffi au LOSC pour éliminer Sochaux (L2) et se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France lundi au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq (1-0).



Face au seizième de Ligue 2, privé de plusieurs titulaires habituels et dont la priorité est le maintien dans l'antichambre de l'élite, le dauphin du PSG a joué au petit trot. Devant un public clairsemé, Nicolas Pépé a été l'un des seuls à se montrer dangereux.

L'ailier droit, courtisé par les plus grands clubs européens mais qui a assuré qu'il resterait à Lille jusqu'à la fin de la saison, a bien combiné avec Luiz Araujo, positionné au poste de meneur à la place de Jonathan Ikoné.

C'est sur une passe en profondeur de Pépé que le Brésilien s'est procuré la première occasion, son tir croisé passant à côté du poteau (6). La deuxième action a été la bonne : après un festival de dribbles dans la surface, Pépé a centré pour Araujo, qui a marqué d'une tête imparable au point de penalty (40).

Incapable de mettre le pied sur le ballon, Sochaux a continué à subir les assauts adverses. Araujo, à l'entrée de la surface, n'a pas cadré son tir puissant (42), pas plus que Leao, qui a raté une tête à bout portant sur un coup franc de Pépé (45+2).

La seconde période a, elle, été à sens unique. Hormis un duel perdu par Aboulaye Sané face à Mike Maignan, à la suite d'un dribble raté de Jonathan Bamba devant sa surface (55), Sochaux n'a pas approché les buts lillois.

A l'inverse, les Nordistes ont fait le siège de la cage de Lawrence Zigi mais ont souvent péché par maladresse, à l'image d'une talonnade ratée d'Araujo (62) et d'une tête juste au-dessus de Rémy (70), tout juste entré en jeu.

Ils ont aussi buté sur un très bon gardien, qui a empêché le score de s'alourdir en multipliant les envolées. Très en jambes, Pépé a cadré plusieurs frappes (74, 79, 87) mais sans tromper la vigilance de Zigi.

Et quand l'Ivoirien a enfin mis la balle au fond, son but a été refusé pour un hors-jeu (88), laissant le match se terminer sur un score de 1-0 plutôt flatteur pour les Sochaliens.

Qualifié sans forcer, Lille sera à nouveau favori au tour suivant puisqu'il jouera son 16e de finale à Sète (National 2, 4e division).



Par Edouard GUIHAIRE - © 2019 AFP