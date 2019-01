Enfin ! Benjamin Pavard, qui rejoindra en juillet le Bayern Munich, recueille les fruits de son titre de champion du monde. Mais le défi est immense pour un garçon de 22 ans qui n'a pas retrouvé son niveau du Mondial et lutte pour le maintien avec Stuttgart.

"Nous avons engagé Benjamin Pavard pour le 1er juillet 2019, il a signé un contrat de cinq ans", a annoncé mercredi le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic au Qatar, où l'équipe est en stage hivernal. L'indemnité de transfert pour le VfB Stuttgart est estimée à 35 millions d'euros par la presse allemande.

"Il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard" chantaient les fans des Bleus au Mondial après cette frappe d'extra-terrestre face à l'Argentine en quarts de finale (4-3), élu "plus beau but du Mondial". Les fans du Bayern reprendront-ils cet hymne ? Pour ce défenseur rigoureux, Munich est un défi de taille, mais qui cadre parfaitement avec le plan de carrière qu'il s'est fixé.

- "Mentalité allemande" -

Ce jeune homme raisonnable ne s'est pas laissé éblouir par la gloire soudaine née de sa reprise venue d'ailleurs en Russie. Cet été, il a refusé des offres de grands d'Europe pour rester une saison de plus à Stuttgart. Par reconnaissance pour un club qui était venu le chercher à Lille en 2016, alors qu'il n'avait que 20 ans et n'était même pas titulaire.

Cette fidélité coûte cher à "Jeff Tuche", surnom hérité de sa coupe de cheveux proche du héros du film. Pavard évolue cette saison avec une équipe qui lutte en toute fin de classement (16e à la trêve, en position de barragiste). Il n'a retrouvé ni la sérénité ni l'assurance qui lui avaient valu d'être repéré par Didier Deschamps la saison dernière.

Actuellement blessé (déchirure musculaire), il ne participe même pas au stage hivernal de son équipe en Espagne.

Au Bayern, il devra impérativement retrouver son niveau, pour espérer s'imposer dans un club du top-10 européen, et réaliser son rêve de jouer la Ligue des champions. Sa polyvalence défensive y sera un atout: il joue aussi bien latéral (en équipe de France) que central (en club).

Mais il est heureux de rester en Allemagne: "J'aime les gens ici. Ce pays me convient parfaitement et convient à mes valeurs. La mentalité, l'engagement, même à l'entraînement on ne lâche rien. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Ma mentalité est allemande", disait-il début décembre.

- "Frapper fort" -

Avec Corentin Tolisso, Pavard sera donc le deuxième champion du monde à évoluer sous le maillot du Bayern, et le troisième international français avec Kingsley Coman, qui n'était pas de l'aventure en Russie. Pavard est aussi le deuxième champion du monde à changer de club depuis la Russie, après Steven Nzonzi (du FC Séville à l'AS Rome).

La presse espagnole évoque également une piste Lucas Hernandez, que Salihamidzic n'a pas démentie mercredi: "C'est un joueur intéressant, il faut voir ce qui est possible", a-t-il déclaré à propos de l'autre latéral champion du monde, qui joue pour l'instant à l'Atlético Madrid, et dont la clause de départ est évaluée à 80 millions.

Uli Hoeness, le bouillant président du Bayern, avait annoncé depuis longtemps que son club allait frapper fort cette année sur le marché des transferts. Après six titres de champion d'Allemagne consécutifs, mais plus de Ligue des champions depuis 2013, les dirigeants veulent opérer un changement de génération.

Plusieurs anciens (Rafinha, 33 ans, Robben, 34 ans, Ribéry, 35 ans) sont en instance de départ, et d'autres "historiques" du club n'ont plus tout à fait le rendement qui était le leur depuis des années, comme Hummels, Boateng ou Müller.

La prochaine décennie devrait être celle des Kimmich, Süle, Coman, Tolisso et autre Gnabry. Pavard a maintenant une chance d'y prendre sa place.

AFP