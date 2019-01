Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Monaco et son entraîneur Thierry Henry se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue de football aux dépens de Rennes (1-1, 8-7 t.

a.b.), à l'issue d'une séance de tirs au but particulièrement indécise mercredi.

Benjamin Bourigeaud avait ouvert le score pour Rennes (30e) et Rony Lopes avait ramené Monaco à égalité (1-1, 54e). Les 11 joueurs de chaque équipe ont tiré lors de la séance des pénalties et c'est finalement le gardien Loïc Badiashile qui a envoyé l'ASM en demi-finales.



