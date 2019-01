Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a signé samedi le meilleur temps de la 1re du manche du slalom géant d'Adelboden, avec 12/100e d'avance sur le tenant du titre autrichien Marcel Hirscher et 18/100e sur le Français Alexis Pinturault.

La seconde manche programmée à 13h30 réserve un scénario très incertain, pas moins de 11 skieurs se tenant en une seconde.

L'Allemand Stefan Luitz, disqualifié après sa victoire dans le géant de Beaver Creek, occupe le 4e rang à 22/100es.

Deux autres Français sont embuscade: Thomas Fanara pointe au 6e rang à 44/100e et Victor Muffat-Jeandet à la 9e place à 84/100e.

Mathieu Faivre, 13e, a concédé 1 sec 66/100e.

Victorieux l'an passé à Adelboden devant Kristoffersen et Pinturault, Hirscher domine la Coupe du monde de géant avec déjà trois succès cette saison à Beaver Creek (après la disqualification de Luitz), Val d'Isère et Alta Badia.



Par Céline CORNU - © 2019 AFP