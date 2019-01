Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Trois jours après le coup de la panne en coupe de la Ligue, le Paris SG a relancé la machine à victoires samedi à Amiens (3-0) pour reprendre, lors de la 20e journée de L1, ses 13 points d'avance sur le dauphin lillois.

Trois jours après le coup de la panne en coupe de la Ligue, le Paris SG a relancé la machine à victoires samedi à Amiens (3-0) pour reprendre, lors de la 20e journée de L1, ses 13 points d'avance sur le dauphin lillois.



. Paris cartonne

Il fallait réagir après la première défaite sur le sol national de la saison infligée par Guingamp (1-2), et avant de partir dimanche au Qatar pour le traditionnel stage promotionnel de janvier. Pourtant, l'intouchable leader du championnat, sans Neymar laissé au repos, s'est longtemps cassé les dents sur le bloc défensif des Picards, tout proches d'ouvrir le score juste avant la pause par Eddy Gnahore (45e+2).

Le plan de jeu d'Amiens, regroupé sur sa défense, a fonctionné quasiment une heure, jusqu'à une main d'Alexis Blin synonyme de penalty pour Edinson Cavani (57e, 1-0). L'offrande du "Matador" uruguayen pour Kylian Mbappé (70e, 2-0), meilleur buteur de l'exercice avec 14 réalisations, a fait craquer des Amiénois en infériorité numérique, punis ensuite par Marquinhos (79e, 3-0).

La victoire a été difficile car Amiens "a fermé l'espace tout le temps", mais "il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui vont jouer comme ça, il faut trouver les solutions", a posé Julian Draxler au micro de Canal Plus.

. Guingamp, fenêtre de tir

Dans la soirée, Guingamp a l'occasion d'abandonner la dernière place du championnat, qu'il occupe depuis fin août. Mais pour cela, le tombeur du PSG devra battre Saint-Etienne qui n'est qu'à trois unités du podium. Une victoire face aux Verts leur permettrait de doubler au classement Monaco, en déplacement dimanche (21h00) à Marseille.

Dans l'autre rencontre du samedi soir, les Aiglons de Nice tenteront de reprendre leur envol face à Bordeaux après trois matches nuls puis trois défaites successives. Au-delà de l'aspect sportif, un bon résultat apporterait un peu de sérénité au club azuréen, secoué vendredi par la démission du président Jean-Pierre Rivère et de son directeur sportif, Julien Fournier, en raison de "divergences" avec les actionnaires sino-américains.



Par Céline CORNU - © 2019 AFP