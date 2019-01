Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Paris SG, trois jours après sa claque de Guingamp, s'est relevé à Amiens (3-0), samedi en Ligue 1, et s'envole pour quatre jours de stage au Qatar les valises allégées de doutes.

Il a fallu l'aide de la main du milieu picard Alexis Blin, qui a donné à Edinson Cavani le penalty qui a tout débloqué (57e), pour que le PSG nettoie son honneur écorné par l'élimination surprise en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, et maintienne son écrasante domination en Championnat.

Avec 50 points en 18 matches, l'équipe de Thomas Tuchel est sur les rails pour devenir la première de l'histoire à atteindre les 100 points. Son dauphin Lille, à 13 points avec deux matches en plus, semble tellement loin...

Cette année encore, le PSG reste donc son principal adversaire. Mais ce court déplacement en Picardie lui a encore rappelé sa propre vulnérabilité.

Le positionnement au milieu, aux côtés de Marco Verratti de Dani Alves, latéral droit de formation, montre que le PSG a aussi un mercato à gagner en janvier.

Thomas Tuchel réclame un N.6, mais c'est bien toute son équipe, en quête d'un second souffle, qui en a besoin, devant la montagne de matches qui l'attend jusqu'à la mi-mars, avec comme sommet les 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester United.

La comparaison avec les Red Devils permet de mesurer la longueur du chemin à parcourir: pendant que les coéquipiers de Paul Pogba se régalent contre des adversaires de deuxième partie de tableau, le PSG reste sur deux prestations moyennes contre le dernier et le 17e de Ligue 1.

- Mbappé buteur -

Après Guingamp, le PSG, sans Neymar laissé au repos, a rejoint les vestiaires à la mi-temps sans marquer pour la deuxième fois en quatre jours, et c'est encore la faute à son manque de réalisme, un peu, mais aussi celle du gardien de l'ASC Regis Gurtner, beaucoup.

Edinson Cavani, tout seul, a gâché une belle occasion en ratant sa remise pour Mbappé (12e), puis le dernier rempart picard a repoussé les tentatives de Draxler (13e) et de Mbappé (15e).

Un énorme arrêt d'Alphonse Areola dans le temps additionnel sur un tir à bout portant d'Eddy Gnahoré (45e+1) a même sauvé le PSG de la catastrophe.

Longtemps sans imagination pour contourner la ligne de cinq défenseurs amiénois devant leur surface de réparation, à la façon d'une équipe de handball, le PSG a pu se sortir de l'ornière grâce à deux coups du sort.

D'abord la main de Blin, qui voulait contrer une frappe d'Angel di Maria, qui a permis à Cavani d'ouvrir le score. Puis l'expulsion logique de Khaled Adenon (66e) qui a fini par totalement fragiliser le bloc d'Amiens.

Mbappé, en contre pour son 14e but de la saison en L1, (70e) puis Marquinhos (79e) ont alourdi la facture dans une fin de match en roue libre. Paris peut donc s'envoler dimanche pour le Qatar avec l'esprit plus serein.



Par Céline CORNU - © 2019 AFP