En attendant le choc de la peur entre les voisins Marseille et Monaco (21h00), dimanche pour la 20e journée de Ligue 1, le duel de l'ouest est resté la propriété de Rennes, vainqueur à Nantes (1-0).

. Rennes, encore

Le public nantais devra encore attendre avant de brandir le scalp de son rival rennais à domicile. Accrocheurs mais inefficaces, les Canaris n'ont pas réussi à faire craquer les Bretons, maîtres de la Beaujoire depuis quatorze ans (dernière défaite à Nantes le 15 janvier 2005) en championnat!

Les hommes de Vahid Halilhodzic ont démarré pied au plancher, mais le but "maradonesque" de Diego Carlos (7e), avec l'aide du bras, a été invalidé avec l'assistance vidéo. A peine remis de sa déception, le défenseur brésilien s'est fait battre dans les airs par Damien Da Silva (13e) sur un coup-franc d'Hatem Ben Arfa qu'il avait lui-même provoqué.

Dans un match très engagé, le Stade Rennais a préservé son court avantage malgré les multiples assauts adverses dans une seconde période à sens unique. Le gardien breton Tomas Koubek a été sauvé par sa barre transversale (59e), son poteau droit sur une tête d'Anthony Limbombé (66e), son bon placement sur une reprise de Majeed Waris (82e)... et par l'arbitre qui n'a pas sifflé penalty sur une main d'un coéquipier collée au corps.

Sous la baguette (magique) de leur nouvel entraîneur Julien Stephan, les Bretons enchaînent une 4e victoire de suite en L1 qui les place au septième rang, à seulement quatre longueurs du podium.

. Kombouaré frustré

Nommé jeudi à la tête de Dijon (18e, barragiste), Antoine Kombouaré n'était pas loin de réussir son baptême du feu face à Montpellier, tombé du podium juste avant la trêve hivernale. Mais l'ex-entraîneur de Guingamp, limogé il y a deux mois du club breton, a dû se contenter d'un match nul (1-1).

Longtemps acculés face au pressing des Héraultais, les Dijonnais ont tenu la baraque grâce à leur habituel gardien N.2 Bobby Allain, préféré à l'Islandais Runar Alex Runarsson. L'ancien portier du Red Star a brillé devant Petar Skuletic (29e, 38e) et s'est envolé sur une lourde frappe d'Andy Delort (35e) notamment.

Dangereux par Changhoon Kwon (42e, 48e), ils ont fait chavirer Gaston-Gérard sur une belle frappe enroulée de Wesley Saïd (54e), à la conclusion d'une action collective limpide initiée par le Sud-coréen. Mais leur défense les a trahis sur l'égalisation de Damien Le Tallec (61e), seul au second poteau.

. Strasbourg inarrêtable

Strasbourg n'en finit plus de gagner! Tombeurs de gros poissons (Nice en championnat, Marseille et Lyon en Coupe de la Ligue) lors de leurs précédentes sorties, les Alsaciens sont allés chercher un quatrième succès consécutif dans la Ville-Rose, avec un froid réalisme. Les voilà sixièmes.

Malmenés en entame de match, ils ont surpris leurs hôtes par Ludovic Ajorque (17e), titulaire en l'absence du meilleur buteur strasbourgeois Lebo Mothiba, touché à un genou. Après l'égalisation de Yaya Sanogo (29e) sur un penalty accordé avec l'assistance vidéo, l'équipe de Thierry Laurey n'a pas abdiqué. Sa victoire est venue de la tête d'Ibrahima Sissoko (64e) sur corner.

Résultats de la 20e journée:

Vendredi:

Caen - Lille 1 - 3

Lyon - Reims 1 - 1

Samedi:

Amiens - Paris SG 0 - 3

Guingamp - Saint-Etienne 0 - 1

Nice - Bordeaux 1 - 0

Dimanche:

Nantes - Rennes 0 - 1

Dijon - Montpellier 1 - 1

Toulouse - Strasbourg 1 - 2

(21h00) Marseille - Monaco

Mercredi:

(19h00) Nîmes - Angers



