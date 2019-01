Le maire du grand port polonais de Gdansk, Pawel Adamowicz, grièvement blessé au couteau dimanche soir, est vivant à l'issue d'une opération de cinq heures, mais pas encore hors de danger, ont indiqué les médecins.

"Le patient est vivant", a déclaré aux journalistes peu après deux heures du matin le chirurgien qui l'a opéré, Tomasz Stefaniak, à l'hôpital universitaire de Gdansk, en ajoutant que "son état est très, très grave" et que "les prochaines heures seront décisives". M. Adamowicz avait subi une grave blessure au coeur et d'autres blessures au diaphragme et aux organes dans la cavité abdominale", a-t-il précisé, avant de demander que l'on prie pour lui. Le blessé a été transfusé avec 41 unités de sang.

Président (maire) de Gdansk depuis 1998, M. Adamowicz, 53 ans, a été réanimé sur place avant d'être transporté en ambulance vers l'hôpital universitaire.

"J'ai appris que les médecins avaient réussi à rétablir la fonction cardiaque de M. Adamowicz, qui a été grièvement blessé. Il y a de l'espoir, son état reste sérieux", avait écrit sur Twitter le président polonais Andrzej Duda, peu après l'agression.

L'attaque s'est déroulée peu avant 20h00 (22H00 à La Réunion) devant quelques centaines de personnes, sur un podium dressé à l'occasion de l'acte final d'une action caritative nationale destinée à recueillir des fonds pour une organisation finançant l'achat d'équipements pour des hôpitaux.

L'agresseur a été rapidement interpellé par les gardes de sécurité, puis emmené par les forces de l'ordre. il n'a pas opposé de résistance. Selon une porte-parole de la police de Gdansk, il s'agit d'un habitant de la ville âgé de 27 ans.

Les médias indiquent également que cet homme a purgé une peine de plus de cinq ans de prison pour quatre attaques à main armée contre des banques à Gdansk. Sa santé psychique se serait fortement dégradée lors de son séjour en prison, toujours selon les médias.

Un enregistrement vidéo de l'attaque, publié sur YouTube, montre l'homme faire irruption sur le podium. Après avoir attaqué le maire avec un grand couteau, il gesticulé triomphalement en levant les bras et en agitant son arme, puis s'est emparé du micro pour affirmer avoir été jeté injustement en prison par le gouvernement centriste précédent de la Plateforme civique (PO), qui l'aurait "torturé". "C'est pourquoi Adamowicz meurt", a-t-il ajouté.

- "Badge 'médias'" -

La Plateforme civique avait appuyé la réélection de M. Adamowicz lors des municipales d'automne 2018. Le président du Conseil européen Donald Tusk, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, le maire de Londres Sadiq Khan et les responsables politiques polonais ont exprimé leur solidarité avec M. Adamowicz.

"L'attaque contre la vie et la santé du maire de Gdansk doit être fermement condamnée", a déclaré sur Twitter le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. "Malgré les différences d?opinion politique, je suis de façon inconditionnelle avec lui et ses proches, de même que, j'espère, tous nos compatriotes. Je prie pour sa santé et son rétablissement", a twitté quant à lui le président Duda.

Le ministre de l'Intérieur Joachim Brudzinski a qualifié l'attaque "d'un acte de barbarie incompréhensible. (...) Toutes les circonstances doivent être éclaircies", a-t-il ajouté.

L'enquête ouverte par la police doit porter notamment sur un badge "médias" qui aurait permis à l'agresseur de pénétrer sur le podium. Elle devrait établir également si la sécurité de l'événement avait été organisée correctement par une société privée.

L'opinion publique en Pologne a été d'autant plus choquée que l'attaque s'est déroulée dans le contexte de la grande quête annuelle organisée depuis plusieurs années par "le Grand Orchestre de charité de Noël", une manifestation de solidarité nationale permettant d'apporter une aide financière conséquente aux hôpitaux.



AFP