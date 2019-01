Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Plus de peur que de mal: le prince Philip, 97 ans, époux de la reine Elizabeth II, est sorti indemne d'un accident de la route jeudi près du domaine royal de Sandringham (est de l'Angleterre), un vrai "miracle" soulignait vendredi la presse britannique.

Age du prince oblige, l'affaire a suscité une forte émotion au Royaume-Uni, très attaché à ses têtes royales, mais aussi des interrogations sur le fait qu'il conduise toujours.

Philip a "trompé la mort", soulignait le Mirror, le Telegraph estimant que le duc d?Édimbourg s'en était sorti par "miracle".

Selon la BBC, la puissante Land Rover que conduisait le prince s'est renversée sur le côté après être sortie d'une allée de Sandringham pour s'engager sur une route, et être entrée en collision avec une Kia.

Philip "a vu un médecin par mesure de précaution et le médecin a confirmé qu'il n'était pas blessé", a assuré le palais de Buckingham.

L'accident s'est produit jeudi après-midi près du domaine de Sandringham dans le Norfolk, où Elizabeth et Philip passent une grande partie de l'hiver. Selon l'agence de presse britannique Press Association, le prince était probablement accompagné de son officier de sécurité.

Une photographie du lieu de l'accident montre les deux véhicules sur le bord de la route: la Land Rover couchée sur le côté avec le pare-brise explosé, la Kia quelques mètres plus loin dans des buissons.

"Je rentrais chez moi en voiture quand j'ai vu un véhicule, une Land Rover noire (...) faire des tonneaux", a raconté sur la BBC un témoin, Roy Warne, 75 ans.

"Il y a eu une énorme collision avec l'autre voiture", a-t-il dit, ajoutant qu'à son avis, c'est la voiture du prince qui avait percuté la Kia.

Plusieurs témoins cités par les médias britanniques ont raconté avoir aidé Philip à sortir de son véhicule. "Il était visiblement ébranlé, puis il a demandé si tout le monde allait bien", a relaté Roy Warne.

Quant à l'autre voiture, "il y avait un bébé à l'arrière. Avec un autre homme, nous avons sorti le bébé", a-t-il dit.

"La conductrice de la Kia a souffert de coupures tandis que sa passagère a été blessée au bras", a indiqué la police du comté de Norfolk, sans évoquer l'enfant. Les deux femmes ont reçu des soins dans un hôpital local avant de pouvoir rentrer chez elles.

- Tests d'alcoolémie "négatifs" -

La police a précisé que, conformément au règlement concernant les collisions, les conducteurs avaient été soumis à des tests d'alcoolémie, dont les résultats se sont révélés "négatifs".

Personnage au tempérament bouillant, connu pour ses plaisanteries peu respectueuses du politiquement correct, le prince Philip a pris sa retraite en août 2017 après avoir participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952.

Au cours de la dernière décennie, le prince a été vu au volant en de nombreuses occasions, avec souvent comme passagers des chefs d'Etat ou de gouvernement et d'autres personnalités internationales.

C'est ainsi qu'en 2016, en compagnie de la reine, il a conduit l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama et son épouse Michelle pour une promenade autour du château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, après l'atterrissage du couple Obama en hélicoptère.

Reste qu'étant donné son âgé, c'est une "surprise" de le voir continuer à conduire, a souligné un correspondant royal de la BBC, Jonny Dymond. "Mais il a toujours été farouchement indépendant et aurait résisté à toute suggestion de lui refuser le droit de conduire lui-même", a-t-il dit.

"Maintenant, il va y avoir une enquête sur les circonstances de l'accident. Il se peut qu'on convainc finalement le duc d'abandonner le volant".

Egalement passionné de pilotage, Philip avait effectué son dernier vol, entre Carlisle (nord de l'Angleterre) et Islay (Ecosse) en 1997, après avoir piloté 59 appareils différents, pour un total de 5.986 heures de vol.



Par Eloi ROUYER - © 2019 AFP