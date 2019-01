Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

2 mondial Rafael Nadal a muselé le jeune Australien Alex De Minaur (29e) en trois sets 6-1, 6-2, 6-4 au troisième tour de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne.

L'Espagnol aux 17 trophées en Grand Chelem affrontera pour une place en quarts de finale le Tchèque Tomas Berdych, ex-N.4 aujourd'hui 57e, de retour à un niveau intéressant après avoir pris le temps de soigner son dos douloureux lors de la deuxième moitié de la saison 2018.

A 19 ans, De Minaur a illustré à plusieurs reprises les qualités de combattant qui font sa réputation. En sauvant son premier jeu de service du match après plus de dix minutes de combat, en contraignant Nadal à batailler pendant 23 minutes rien que pour mener 2-1, ou encore en ne concédant son engagement qu'au bout d'une quinzaine de minutes d'entrée de deuxième set. Sans oublier le panache dont il a fait preuve pour écarter trois des six balles de match obtenues par Nadal.

"C'est un combattant exceptionnel, l'a salué "Rafa". Je crois que c'est le joueur le plus rapide du circuit."

Mais De Minaur est resté très loin de mettre en danger l'ex-N.1 mondial, vainqueur en moins de deux heures et demie.

"J'ai joué un match très solide, j'ai bien servi, je pense que je suis sur la bonne voie", a-t-il estimé.

Nadal fait à l'Open d'Australie son retour à la compétition après un peu plus de quatre mois hors circuit. Après son abandon en demi-finale de l'US Open début septembre, touché au genou droit, le Majorquin de 32 ans s'était ensuite blessé aux abdominaux fin octobre, puis avait subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre. Il avait enfin connu une alerte à une cuisse qui l'avait poussé à renoncer au tournoi de Brisbane début 2019.



