Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le PSG a écrasé Guingamp (9-0) samedi lors de la 21e journée de Ligue 1, un record à domicile, mais a perdu son milieu de terrain Marco Verratti, blessé à la cheville gauche, à moins d'un mois du choc contre Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Le PSG a écrasé Guingamp (9-0) samedi lors de la 21e journée de Ligue 1, un record à domicile, mais a perdu son milieu de terrain Marco Verratti, blessé à la cheville gauche, à moins d'un mois du choc contre Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des champions.



Les Parisiens, qui ont été éliminés par Guingamp en Coupe de la Ligue, ont pris leur revanche grâce à un doublé de Neymar (12e, 68e), des triplés de Mbappé (38e, 45e, 80e) et Cavani (60e, 67e, 76e) et un but de Meunier (83e). C'est la plus large victoire de l'histoire du PSG au Parc des Princes en championnat.



Par Olga NEDBAEVA - © 2019 AFP