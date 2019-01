Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Lille, le dauphin du Paris SG, a encore éprouvé de grosses difficultés à domicile mais a fini par arracher la victoire (2-1) face à Amiens pour conforter sa 2e place, vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.

C'est le milieu portugais Xeka qui a offert un succès crucial au Losc en marquant de la tête en fin de rencontre (85e) alors que son équipe se dirigeait vers une nouvelle contre-performance au Stade Pierre-Mauroy.

Surpris d'entrée par un but de Juan Ferney Otero (5e), les Nordistes avaient égalisé par Rafael Leao (45e+2), quelques minutes après un penalty manqué par Nicolas Pépé (38e), peu inspiré et qui n'a cette fois pas pu enfiler son costume de sauveur.

Les Nordistes ont monopolisé le ballon et multiplié les occasions, mais ont cruellement manqué d'efficacité, ne cadrant que trois de leurs 17 tirs.

Les Dogues, qui restaient sur quatre matches de L1 sans victoire à domicile (3 nuls, 1 défaite), ont consolidé leur deuxième place et mis la pression sur Saint-Etienne et Lyon, leurs deux premiers poursuivants qui s'affrontent dimanche à Geoffroy-Guichard dans un derby qui s'annonce chaud.

Les joueurs de Christophe Galtier, qui totalisent 40 points, ont désormais quatre longueurs d'avance sur les Verts et six sur l'OL.

A l'inverse, Amiens a bien défendu et a été réaliste, marquant sur l'un de ses deux tirs. Mais la défaite place l'ASC à portée de fusil du barragiste virtuel, Dijon, qui va à Bordeaux dimanche avec la possibilité de sortir de la zone rouge avec un simple match nul.

- Coaching gagnant -

Dès l'entame du match, le Losc se fait punir à son propre jeu: en contre. Après une perte de balle de Jonathan Ikoné dans la surface amiénoise, l'ASC remonte vite le ballon par Emil Krafth, qui transmet côté droit à Cheick Timité, dont le centre est repris victorieusement au second poteau par Otero (0-1, 5e).

Cueillis à froid, les Nordistes tentent de réagir rapidement et mettent une grosse pression sur la défense amiénoise, qui se montre toutefois solide et résiste bien aux vagues lilloises.

Les Picards n?hésitent pas à jouer à fond toutes leurs occasions de contre et font trembler les supporters locaux à plusieurs reprises, à l'image d'un tir de Timite (28e) ou d'un centre de Krafth (32e).

Finalement, sur son premier contre éclair, le Losc obtient un penalty après une faute de Prince-Désir Gouano sur Leao. Mais Pépé, auteur jusque-là d'un 6/6 dans cet exercice cette saison, tire à côté (38e).

Pas abattus, les Lillois continuent de pousser, et après un tir contré d'Ikoné, qui a oublié de servir ses ailiers (44e), ils sont enfin récompensés. Sur un coup franc de Thiago Mendes, Pépé, seul au second poteau, réalise un centre-tir, contrôlé puis catapulté au fond des filets par Leao (1-1, 45e+2).

Le Losc poursuit sur sa lancée en seconde période, acculant des Picards qui résistent longtemps, à l'image d'un sauvetage de Gouano devant Pépé (71e) ou d'une superbe parade de Gurtner sur une tête de Leao (75e).

Mais Xeka, entré en jeu peu avant, fait plier Amiens en reprenant de la tête un centre de Jérémy Pied (2-1, 85e). Ce coaching gagnant de Christophe Galtier, acclamé par les supporters nordistes, permet au Losc de reprendre sa marche en avant au Stade Pierre-Mauroy. Enfin.



