Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le FMI a dévoilé lundi, devant l'élite économique mondiale réunie à Davos, le tableau d'une croissance mondiale encore solide mais qui ralentit plus que prévu, contrariée par les tensions commerciales et les risques politiques, tels le Brexit au Royaume-Uni et la fronde sociale en France.

